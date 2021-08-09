مقتل وإصابة 49 شخصًا في حادثي سير غربي تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أفادت وكالة الأناضول للأنباء الأحد، بمقتل 21 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادثي سير في غربي تركيا.

وذكرت الوكالة أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الأحد، جراء انقلاب حافلة صغيرة على الحاجز في قضاء "كمال باشا" التابع لولاية "إزمير" غربي تركيا.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول للأنباء أن الحافلة كانت متجهة من قضاء "قنق" إلى "كمال باشا" وانقلبت عند موقع "حمزة بابا".

ووقع الحادث نتيجة فقدان السائق السيطرة على الحافلة.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت الأناضول نقلاً عن مسؤولين أن 15 شخصًا لقوا حتفهم جراء انقلاب حافلة ركاب بولاية باليكسير غربي البلاد، فيما أصيب 17 آخرون في الحادث.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية أن الحافلة انحرفت وانقلبت وهي في طريقها إلى قضاء "ادرميت" بالولاية.