العراق يوقع صيغة ترتيب إداري مع الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

العراق - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، توقيع صيغة الترتيب الإداري مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2021.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- أن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله وقَّع صيغة الترتيب الإداري نيابة عن الحكومة العراقية، في حين وقَّع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد السفير مارتن هوث نيابة عن الاتحاد، موضحة أن هذا الاتفاق جاء تلبية للدعوة الموجهة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب الترتيب، تلتزم بعثة رصد الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي بالحياد التام والموضوعية والاستقلال في أداء تكليفها، وسيحترم كافة الراصدون في بعثة رصد الانتخابات أحكام مدونة السلوك الخاصة بالراصدين الأوروبيين، وبالمقابل توفر المؤسسات المعنية في حكومة جمهورية العراق لبعثة رصد الانتخابات أي مساعدة مطلوبة لتنفيذ التكليف الخاص للبعثة وفقًا للقوانين النافذة في العراق ومضمون الترتيب الإداري، وستوفر بعثة الرصد المعلومات الضرورية لهذا الغرض.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقَّع في مقر وزارة الخارجية صيغة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تلبية لدعوة المفوضية المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المراقبة الانتخابية النيابية، بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2576 بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، وتوسيع نطاق اختصاصها والتفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 أكتوبر 2021، وذلك استجابة لطلب الحكومة العراقية.

وبيَّنت الوزارة العراقية أن بعثة "يونامي" ستتولى تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين من قبل الحكومة العراقية لمراقبة الانتخابات والتنسيق معهم، وتوفير الدعم اللوجستي والأمني.