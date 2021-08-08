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قصف مدفعي تركي لمناطق في إقليم كردستان العراق

11:09 م الأحد 08 أغسطس 2021
قصف مدفعي تركي لمناطق في إقليم كردستان العراق

قصف مدفعي - ارشيفية

بغداد - (د ب ا)

تعرضت مناطق عدة في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق إلى قصف مدفعي تركي اليوم الأحد.

وقال مدير ناحية بانكي التابعة لقضاء زاخو فرهاد محمود لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن قرى تابعة لناحية بانكي تعرضت لقصف مدفعي تركي، مما ألحق اضرارا مادية كبيرة و نزوح للعوائل.

وأضاف أن القصف التركي مستمر و بشكل دوري على القرى، ولا يمكن الان تحديد الخسائر بشكل كامل لكون المناطق حدودية و يصعب الوصول لها.

كان تقرير لتلفزيون "العراقية" الحكومي قد ذكر في شهر يونيو الماضي أن الهجمات المتكررة من قبل الجيش التركي في إطار صراعه مع مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات والقرى الكردية في مدن إقليم كردستان كبدت البلاد خسائر مالية تصل إلى 6مليارات دولار جراء نزوح الأهالي وتهديم المنازل وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين التي أصبحت ساحة للصراع.

قصف مدفعي تركيا إقليم كردستان العراق بغداد

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