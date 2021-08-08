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معمرة تونسية تبلغ 123 عامًا تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

11:03 م الأحد 08 أغسطس 2021
معمرة تونسية تبلغ 123 عامًا تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا

تونس - (د ب أ)

ذكرت تقارير محلية في تونس اليوم الأحد أن معمرة تبلغ من العمر 123 عاما تلقت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات اليوم الأحد.

وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل، "صبرة اف أم" و"جوهرة اف أم"، إن المعمرة التي يطلق عليها "أم هاني" تلقت جرعة أولى من اللقاح البريطاني "استرازينيكا" في مركز للتطعيم بمدينة السبيخة التابعة لولاية القيروان (وسط تونس).

ولم ترد معلومات أكثر عن المرأة المسنة التي تأتي في مقدمة الأكبر سنا من بين أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح اليوم الأحد.

ويتعين على "أم هاني" انتظار ثلاثة أسابيع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح والمقررة يوم 29 من الشهر الجاري.

وخصصت السلطات التونسية يومًا مفتوحًا لتطعيم من سنهم يفوق 40 عامًا في مسعى لتحصين أكبر عدد ممكن من السكان ضد الفيروس بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

لقاح كورونا تونس فيروس كورونا لقاح استرازينيكا

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