رجال الإطفال يعجزون عن السيطرة على حريق جزيرة وابية اليونانية

أثينا - (د ب أ)

عجز رجال الإطفاء عن السيطرة على حريق غابات بجزيرة وابية اليونانية مساء اليوم الأحد، بينما كافحت طواقم الطوارئ أكثر من عشرة حرائق غابات في أنحاء البلاد.

ووفقا لتقارير تليفزيونية، لم يتمكن رجال الإطفاء والقوات المسلحة وأشخاص من مواصلة الكفاح لإخماد حريق غابات مندلع في بلدة بيفكي الساحلية.

وصرخ أشخاص قائلين إنه "لم يعد لدينا مياه"، وذلك أثناء حملهم المياه بالدلاء وعربات العجلة الواحدة التي تجر بالأيدي، حيث كان يتم تزويد سيارات الإطفاء بالوقود.

وحمل متطوعون المسنين إلى الشاطئ حيث كان من المقرر أن تنقلهم قوارب إلى مكان آمن، بينما قام آخرون بحمل الكلاب والقطط إلى الشاطئ.

وشبت النيران في عدد هائل من المنازل والأشجار، وحاول أشخاص قطع الأشجار ببعض المناطق لمنع ألسنة النيران من الانتشار.

وذكرت شبكة سكاي التليفزيونية اليونانية أن طائرات مكافحة الحرائق لم مشاهدتها في أي مكان لساعات.

وتم إجلاء سكان في أجزاء كبيرة من المنطقة بالفعل. لكن الكثير اشتكى من أنه تم التخلي عنهم، حيث لم تبدأ جهود مكافحة الحرائق جوا هناك سوى اليوم الأحد.

وقال جيانيس كوتسياس عمدة مدينة إيستيايا التي يتهددها الخطر في شمال وابية لشبكة "سكاي" إننا بمفردنا. ونهايتنا تقترب".

وقال رجل لـ "سكاي" إنهم "تركونا نحترق"، مشيرًا إلى كيف أن أسطولا من طائرات مكافحة الحرائق يركز جهوده على المنطقة المحيطة بأثينا حتى الآن.

لكن مسؤولين دافعوا عن عملهم، مشيرين إلى محدودية الموارد لديهم.

ومازالت الحرائق تشتعل في مختلف أنحاء اليونان منذ أيام، والتي تأججت بسبب ارتفاع كبير غير موسمي في درجات الحرارة والرياح القوية.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه يوم الأحد، حيث تم نشر تسع طائرات وحوالي ألف رجل إطفاء و200 مركبة حاليا في اليونان، حسبما جاء في بيان، وجاء المزيد من عروض المساعدات في مطلع الأسبوع من خمس دول أعضاء، بما في ذلك ألمانيا.

وانطلقت وحدة مكونة من 60 من عمال خدمات الطوارىء باتجاه اليونان من ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية اليوم الأحد ترافقهم 19 سيارة ومن المتوقع أن تصل إلى منطقة أثينا يوم الخميس.