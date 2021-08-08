ارتفاع عدد ضحايا انفجار في أفغانستان إلى ٢٣ شخصًا

كابول - (د ب ا)

أعلنت الشرطة الباكستانية أن أثنين من عناصرها لقيا حتفهما واصيب 21 آخرون في انفجار وقع بجنوب غربي البلاد مساء اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن الانفجار هز مدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان.

وقال وسيم بايج المتحدث باسم إدارة الصحة بالإقليم إن 21 شخصا من بينهم 12 من رجال الشرطة أصيبوا.

وقال نائب المفتش العام كويتا أزهر إكرام ، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المدني بالمدينة ، مضيفًا أن نوافذ المباني المجاورة تحطمت بسبب الانفجار.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية إن القنبلة زرعت على دراجة نارية وانفجرت بالقرب من شاحنة مليئة برجال الشرطة .

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن .

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات متطرفة تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.