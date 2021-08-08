Masrawy logo white

السفارة الليبية بالقاهرة تعلن آخر موعد لتعبئة نموذج المتابعة لأعضاء الجالية المهرجين

09:28 م الأحد 08 أغسطس 2021
السفارة الليبية بالقاهرة تعلن آخر موعد لتعبئة نموذج المتابعة لأعضاء الجالية المهرجين

السفارة الليبية بالقاهرة

طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة لأعضاء الجالية (المهجرين) القاطنين بمدينة القاهرة وضواحيها أن آخر موعد لتعبئة نموذج المتابعة، الخميس، الموافق 19 أغسطس 2021 .

وقالت السفارة في منشور - بثته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، إن " ذلك يأتي إلحاقا للإعلان السابق المنشور بتاريخ 02/08/2021 بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه، القاضية بمراجعة ومتابعة أوضاع المهجرين الليبيين بمصر، وكذلك إلحاقا لمحضر الاتفاق المبرم بين وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان الليبي، والقائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة بالوكالة".

هذا المحتوى من

السفارة الليبية بالقاهرة طرابلس القاهرة المهجرين

الخبر التالى:

الدفاع المدني الإيطالي يحذر من اندلاع حرائق جديدة بسبب ارتفاع الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا