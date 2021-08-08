السفارة الليبية بالقاهرة تعلن آخر موعد لتعبئة نموذج المتابعة لأعضاء الجالية المهرجين

طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة لأعضاء الجالية (المهجرين) القاطنين بمدينة القاهرة وضواحيها أن آخر موعد لتعبئة نموذج المتابعة، الخميس، الموافق 19 أغسطس 2021 .

وقالت السفارة في منشور - بثته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، إن " ذلك يأتي إلحاقا للإعلان السابق المنشور بتاريخ 02/08/2021 بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه، القاضية بمراجعة ومتابعة أوضاع المهجرين الليبيين بمصر، وكذلك إلحاقا لمحضر الاتفاق المبرم بين وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان الليبي، والقائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة بالوكالة".