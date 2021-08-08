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هنية: المقاومة الفلسطينية تقف مع إيران في مواجهة التهديدات الأمريكية الإسرائيلية

09:22 م الأحد 08 أغسطس 2021
هنية: المقاومة الفلسطينية تقف مع إيران في مواجهة التهديدات الأمريكية الإسرائيلية

إسماعيل هنية

طهران - (د ب ا)

أشاد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالدعم الثابت من قبل القيادة الإيرانية في دعم المقاومة الفلسطينية.

وفي تصريح لقناة "العالم" الإيرانية أكد اسماعيل هنية "أن المقاومة الفلسطينية كجزء من محور المقاومة ستقف إلى جانب إيران بمواجهة أي تهديد أمريكي وصهيوني".

وقال هنية إن "إيران قادرة على مواجهة التهديدات الأمريكية والصهيونية ونحن كجزء من محور المقاومة سنقف أيضا إلى جانبها".

كان هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد وصل قبل أيام إلى إيران على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

اسماعيل هنية حركة حماس المقاومة الفلسطينية إيران

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