"رئيس العائمات السياحية بغرفة المطاعم" يكشف مفاجأة في حريق مركب سياحي بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد فتحي عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة السياحة الترفيهية والعائمات بالغرفة، إن غرفة المنشآت السياحية، توجهت إلى مكان حريق إحدى العائمات السياحية بمنطقة وسط البلد لمعاينة الحادث، ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

وأضاف فتحي لـ"مصراوي"، أن المركب المحترقة تم تجديدها منذ وقت قريب، ولم تتضح بعد أسباب نشوب الحريق، لافتا إلى ضرورة التريث لمعرفة أسباب الحريق وهل هو ناتج عن ماس كهربائي أم لا؟ وكل ذلك يتضح عقب المعاينة.

وأكد عدم وجود خسائر في الأرواح كون النشاط الخاص بها لا يعمل إلا ليلًا، بجانب أنها متوقفة عن العمل اليوم –"أجازة اليوم"-، نظرا لأن غدًا بدء رأس السنة الهجرية، فالأنشطة الخاصة بها متوقفة، لافتًا إلى أن المركب احترقت بالكامل، وهو الحريق الثالث من نوعه في وقت قصير، رغم تشديدات جهاز الحماية المدنية.

وعن أسباب تكرار هذا الحادث في وقت قصير، قال وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية والعائمات بالغرفة، لا نعرف السبب وراء ذلك، رغم اجتماع الغرفة مع جهاز الحماية المدنية لمناقشة كافة النقاط الخاصة بالتشغيل وفي وضع أمان بشكل كبير.

وأشار إلى أن الحادث الأول لإحدى العائمات السياحية تسمى "هونديك" وقع أمام فندق سوفيتيل بالجزيرة، ويرجع ذلك إلى وجود عيب ملاحي في خزانات المياه الخاصة بالمركب ولم تغرق ولم تحرق بل كسر جزء منها، مشيرا إلى أن الحادث الثاني وقع في مركب سياحي يسمى "أوتار" نتيجة ماسي كهربائي في التكييف وحرق جزء صغير منها ولم تحرق بالكامل كما تردد، وقريبا تعود للعمل.

وتابع: أما الحادث الثالث، وقع اليوم في مركب "عمر الخيام"، وتتبع مركب الباشا، حيث تم الحريق بشكل سريع وغريب للغاية، ولا نعرف الأسباب حتى الآن إلا بعد المعاينة والاطلاع على التقرير، لافتا إلى أن المركب تابعة لمراكب الباشا وكانت مغلقة منذ فترة وتم تجديدها منذ فترة قريبة جدا.

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