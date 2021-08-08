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مقتل شرطيين وإصابة 12آخرين جنوب غربي باكستان

09:05 م الأحد 08 أغسطس 2021
مقتل شرطيين وإصابة 12آخرين جنوب غربي باكستان

الشرطة الباكستانية

كابول -(د ب ا)

أعلنت الشرطة الباكستانية أن أثنين من عناصرها لقيا حتفهما واصيب 12آخرون في انفجار هز مدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان غربي البلاد مساء الأحد.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة، مما أدى إلى مقتل شرطيين فيما أصيب 12 شرطيا آخرين بجروح، بحسب قناة"جيو نيوز"الإخبارية الباكستانية.

وقال نائب المفتش العام كويتا أزهر إكرام ، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المدني بالمدينة ، مضيفًا أن نوافذ المباني المجاورة تحطمت بسبب الانفجار.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات متطرفة تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.

الشرطة الباكستانية باكستان مقتل شرطيين

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