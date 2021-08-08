الاتحاد الافريقي: تحصين 1.58 بالمئة من مواطني القارة بلقاحات كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة للاتحاد الإفريقي، تحصين 1.58 في المائة من سكان القارة بلقاح كورونا حتى الآن.

وأظهرت أحدث إحصائية للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 1.71 في المائة من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.56 في المائة فقط.

وأوضحت الإحصائية أن المغرب شهد تحصين 28 في المائة من السكان، بينما بلغت نسبة التحصين في جنوب أفريقيا 0.57 في المائة، ونيجيريا 0.68 في المائة، وتونس 8.71 في المائة.

في غضون ذلك، بلغ إجمالي حالات كورونا لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة سبعة ملايين إصابة مؤكدة، و176 ألف وفاة بينما تعافى ستة ملايين و111 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.