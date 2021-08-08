ارتفاع قتلى انقلاب حافلة ركاب غربي تركيا إلى 15

أنقرة - (د ب أ)

قال مسؤولون أن عدد قتلى انقلاب حافلة ركاب بولاية باليكسير غربي تركيا ارتفع إلى 15شخصًا، فيما اصيب 17 آخرون في الحادث.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية أن الحافلة انحرفت وانقلبت وهي في طريقها إلى قضاء "ادرميت" بالولاية.

وذكرت أن 11 شخصًا توفوا في مكان الحادث، فيما توفي أربعة آخرون بعد نقلهم إلى المستشفى.

كانت الأناضول قد أفادت في وقت سابق بمقتل 14 شخصًا وإصابة 18 في الحادث.

وذكرت أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادث.