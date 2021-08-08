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لبنان: تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

07:17 م الأحد 08 أغسطس 2021
لبنان: تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينهم 1509 مقيمين و43 وافدا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 571 ألفا و650 حالة.

وأكدت الوزارة - في تقريرها اليوم - تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7943 حالة، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3.

وتلقى 3137 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا فيما تلقى 2447 مواطنا الجرعة الثانية.

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فيروس كورونا لبنان وزارة الصحة اللبنانية بيروت

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