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طالبان تجتاح ثلاث عواصم إقليمية أفغانية في يوم واحد

07:05 م الأحد 08 أغسطس 2021
طالبان تجتاح ثلاث عواصم إقليمية أفغانية في يوم واحد

حركة طالبان - ارشيفية

كابول - (د ب أ)

أكد مسؤولون اليوم الأحد أن مسلحي حركة طالبان اجتاحوا ثلاث عواصم إقليمية في شمال أفغانستان في يوم واحد.

وسيطر المسلحون على عواصم مقاطعات تخار وقندوز وسارى بول بعد قتال منذ الصباح الباكر ، وفقا لما ذكره مسئولون محليون فى تلك الأقاليم.

وفي أحدث سلسلة من الانتصارات للجماعة، سيطر مقاتلو طالبان على المنشآت الحكومية الرئيسية في مدينة تالقان، عاصمة إقيم تخار، عندما أخلت القوات الحكومية المدينة وتراجعت إلى منطقة فاركهار بعد شهرين من المقاومة، حسبما قال عضو مجلس االإقليم روح الله راوفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت مدينة تالقان، التي يقطنها أكثر من 263 ألف نسمة، تحت حصار طالبان لمدة شهرين تقريبا بعد أن سيطر المسلحون على جميع المناطق في الإقليم.

في سياق متصل، قال ريان كروكر، سفير الولايات المتحدة سابقا لدى أفغانستان في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأحد، إنه من المحتمل أن تنزلق أفغانستان إلى حرب أهلية طويلة مع انسحاب القوات البرية الأمريكية بحلول نهاية الشهر .

وأضاف كروكر في تصريحات لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية، إنه لا يتوقع أي عودة للقوات الأمريكية بمجرد خروجها.

وقال كروكر إن "الرئيس (جو) بايدن أوضح ذلك .. سنخرج ونبقى في الخارج"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

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