وزير خارجية باكستان: استقرار أفغانستان حتمى من أجل السلام في المنطقة

إسلام آباد - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، إن السلام والاستقرار فى أفغانستان أمر حتمى من أجل السلام فى المنطقة، داعيا القيادات الأفغانية إلى التفاوض حول تسوية سياسية فيما بينهم لحل قضية الدولة التي مزقتها الحرب.

وأضاف الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية، أن بلاده تدين بشدة محاولة إجراء تغييرات ديموغرافية في المناطق المتنازع عليها دوليا، مؤكدا أن باكستان تحترم دائما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسوية القضايا.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة الاتجاه المتصاعد للإسلاموفوبيا، قائلا "إن الإرهاب يشكل تهديدا كبيرا للمجتمع الدولي".

وقال قريشي إن باكستان كانت الأكثر تضررا من خطر الإرهاب، مضيفا أن باكستان سعت إلى تنفيذ خطة عمل وطنية شاملة للقضاء على آفة الإرهاب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لتحقيق السلام في المنطقة والنهوض الاجتماعي والاقتصادي.