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مقاتلو تيجراي يعلنون السيطرة على مدينة تاريخية في أمهرة

06:21 م الأحد 08 أغسطس 2021
مقاتلو تيجراي يعلنون السيطرة على مدينة تاريخية في أمهرة

قوات تيجراي

كيب تاون - (د ب أ):

أكد متمردون من منطقة تيجراي الإثيوبية اليوم- الأحد سيطرتهم على مدينة لاليبيلا التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في منطقة أمهرة المجاورة.

وقالت جبهة تحرير شعب تيجراي إنها تتخذ "كل الاحتياطات الضرورية" لحماية المدنيين والبنية التحتية في لاليبيلا بما في ذلك الكنائس الـ 11 المنحوتة في الصخور التي تعود للقرن الثالث عشر والمدرجة على لائحة مواقع التراث العالمي.

كان متحدث باسم منطقة أمهرة قد أعلن عن استيلاء الجبهة على لاليبيلا يوم الجمعة. وفر آلاف الأشخاص.

وشنت الحكومة الأثيوبية هجوما على الجبهة فى منطقة تيجراى في نوفمبر الماضي بعد سنوات من التوتر بينهما.

وكانت الجبهة قد هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى تولت الحكومة في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد السلطة في عام 2018.

تيجراي كيب تاون إثيوبيا مدينة لاليبيلا

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