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تقارير: اتصالات بين إسرائيل والإمارات والبحرين للاحتفال بذكرى "اتفاقات إبراهام"

06:20 م الأحد 08 أغسطس 2021
تقارير: اتصالات بين إسرائيل والإمارات والبحرين للاحتفال بذكرى "اتفاقات إبراهام"

إسرائيل والإمارات

وكالات:

أفادت فضائية الشرق السعودية، نقلا عن موقع والا العبري، بأن هناك اتصالات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والولايات المتحدة للاحتفال بذكرى مرور عام على توقيع "اتفاقات إبراهام".

وأوضحت أن إسرائيل والبحرين والإمارات أعربت عن اهتمامها بالاحتفال بذكرى عام على الاتفاقات لكن واشنطن لم تقرر بعد.

ووقعت إسرائيل، اتفاقات مع الإمارات والبحرين، لتطبيع كامل للعلاقات، وتبادل السفراء، والتي فتحت المجال لأشكال عدة من التعاون بين الجانبين.

الاحتلال الإسرائيلي ذكرى اتفاقات إبراهام البحرين أمريكا الإمارات

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