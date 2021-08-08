تقارير: اتصالات بين إسرائيل والإمارات والبحرين للاحتفال بذكرى "اتفاقات إبراهام"

وكالات:

أفادت فضائية الشرق السعودية، نقلا عن موقع والا العبري، بأن هناك اتصالات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والولايات المتحدة للاحتفال بذكرى مرور عام على توقيع "اتفاقات إبراهام".

وأوضحت أن إسرائيل والبحرين والإمارات أعربت عن اهتمامها بالاحتفال بذكرى عام على الاتفاقات لكن واشنطن لم تقرر بعد.

ووقعت إسرائيل، اتفاقات مع الإمارات والبحرين، لتطبيع كامل للعلاقات، وتبادل السفراء، والتي فتحت المجال لأشكال عدة من التعاون بين الجانبين.