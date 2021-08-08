"أرامكو السعودية" تحقق 288% زيادة في أرباحها خلال الربع الثاني من 2021

الدمام - (أ ش أ):

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، نتائجها المالية عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 95.5 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغت توزيعات الأرباح 70.3 مليار ريال، في حين بلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام 176.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه النتائج تُعزى في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.

وبلغ صافي دخل أرامكو السعودية 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2021، في مقابل 24.6 مليار ريال سعودي (6.6 مليارات دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2020، فيما بلغ صافي الدخل للنصف الأول من عام 2021 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي)، في مقابل 87.1 مليار ريال سعودي (23.2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول في عام 2020، وتُعزى الزيادة في الفترتين في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 84.7 مليار ريال سعودي (22.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و153.2 مليار ريال سعودي (40.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021، في مقابل 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليارات دولار أمريكي) و79.2 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي) على الترتيب للفترتين نفسيهما من عام 2020.

وبلغت نسبة المديونية 19.4% في 30 يونيو 2021، مقارنة مع 23% في 31 ديسمبر 2020.. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى الزيادة في النقد وما يماثله في 30 يونيو 2021 مدفوعًا بشكلٍ أساس بالتدفقات النقدية التشغيلية القوية والعائدات النقدية المتعلقة بصفقة أرامكو السعودية لأنابيب النفط الخام.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 28.1 مليار ريال سعودي (7.5 مليارات دولار أمريكي) في الربع الثاني و58.8 مليار ريال سعودي (15.7 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 20% و15%، على الترتيب، عن الفترتين نفسيهما من عام 2020، وتُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى بدء المراحل الأولى من أعمال الإنشاء وشراء المواد المتعلقة بمشروعات الزيادة الجارية لإنتاج الخام، وتوحيد الإنفاق الرأسمالي لسابك، وتستمر أرامكو السعودية في اتباع نهج مرن ومنضبط للغاية في تخصيص رأس المال والتطلُّع إلى أن يظل إنفاقها الرأسمالي المتوقع لعام 2021 في حدود 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي).