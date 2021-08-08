الإمارات: رفع الطاقة الاستيعابية بمراكز التسوق والمطاعم والمقاهي إلى 80%

أبوظبي - (د ب ا):

قررت السلطات الإماراتية رفع الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمقاهي إلى 80%.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات اليوم الأحد عن تحديث الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بوباء "كورونا"، ونسب الطاقة الاستيعابية لمختلف المرافق، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة مع العودة التدريجية للأنشطة المختلفة في الدولة.

وقالت الهيئة في بيان إنه تقرر السماح بجلوس 10 أشخاص على الطاولة الواحدة مع إلزامية لبس الكمامة عند الحركة، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لأقصاها في المرافق الفندقية مع التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل التباعد الجسدي ولبس الكمامات.

كما تم السماح برفع نسبة الطاقة الاستيعابية لدور السينما والأماكن الترفيهية والمعارض والمتاحف وذلك بنسبة 80% وزيادة نسبة الطاقة الاستيعابية لجميع الفعاليات بنسبة 60% مع مراعاة تطبيق التباعد الجسدي بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والتعقيم الدوري.

وأكدت الهيئة أنه تقرر السماح برفع الطاقة الاستيعابية إلى 60% لقاعات الأفراح والمناسبات على ألا يتعدى عدد الحضور 300 شخص مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع الطاقة الاستيعابية في وسائل النقل إلى 75% مع الالتزام بارتداء الكمامة.

وأبقت الهيئة على قرار إقتصار حضور كافة الفعاليات والمعارض والأنشطة والمناسبات الثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على جرعتي لقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات على ألا يكون قد مر أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص مسحة أنف سلبية خلال مدة 48 ساعة قبل المناسبة.