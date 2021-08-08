الجيش الكويتي يشارك في إخماد حرائق الغابات بتركيا

الكويت - (د ب أ):

وصل فريق من قوة الإطفاء العام الكويتية إلى تركيا اليوم الأحد للمشاركة في إخماد حرائق الغابات هناك بتوجيهات من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبال الفريق الذي يرأسه العقيد أحمد الرشيدي سفير دولة الكويت لدى تركيا غسان الزواوي وأعضاء السفارة الكويتية في أنقرة.

وأضاف بيان صادر عن الجيش الكويتي اليوم أن الفريق ، الذي يضم 45 رجل إطفاء وست آليات إطفاء، سيشارك بكامل تجهيزاته من معدات مكافحة وإنقاذ في إطفاء الحرائق المندلعة في الغابات في تركيا من خلال خبرة قوة الإطفاء الكويتية في التعامل مع الحرائق ومكافحتها وكذلك في عمليات الإنقاذ.

وفق البيان ، فإن هناك فريقا ثان من قوة إطفاء سيغادر غدا الاثنين إلى الجمهورية اليونانية للمساهمة في إخماد الحرائق هناك ايضا.

ومنذ 28 يوليو الماضي، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من بينها أنطاليا وأضنة وموجلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق ست وفيات وعشرات الإصابات،وتمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

ويقول خبراء إن الحرائق أسفرت عن تدمير أكثر من 100 ألف هكتار (ألف كيلومتر مربع) من الأراضي حتى الآن.