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نقل الرئيس المكسيكي الأسبق وزوجته للمستشفى بسبب الإصابة بكورونا

05:52 م الأحد 08 أغسطس 2021
نقل الرئيس المكسيكي الأسبق وزوجته للمستشفى بسبب الإصابة بكورونا

الرئيس المكسيكي الأسبق فيسينتي فوكس

مكسيكيو سيتي - (د ب أ):

نُقل الرئيس المكسيكي الأسبق فيسينتي فوكس وزوجته إلى المستشفى بعد ثبوت إصابتهما بـ "كوفيد-19"، حسبما ذكرت صحيفة "إل فينانسييرو" المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن فوكس وزوجته في حالة مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه سبق أن تلقى الرئيس الأسبق وزوجته التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 96ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 244 ألفا و248 حالة وفاة. وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و 23 أسبوعا.

فيسينتي فوكس مكسيكيو سيتي المكسيك فيروس كورونا

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