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بينيت: إيران خطر على السلم الدولي..ولن تستمر في التصرف بعربدة دون دفع ثمن

02:04 م الأحد 08 أغسطس 2021
بينيت: إيران خطر على السلم الدولي..ولن تستمر في التصرف بعربدة دون دفع ثمن

نفتالي بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد التأكيد على أن إيران تمثل خطرا على السلم الدولي، وحذر من أنه "لا يجوز أن تستمر في التصرف بعربدة دون دفع الثمن".

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن إيران "تمثل خطرا واضحا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي ولا يجوز للعالم التسليم بذلك".

واستطرد بالقول :"يجب على الإيرانيين إدراك أنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة المعربدة دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة على ذلك".

وعن التوترات الأخيرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قال :"وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة الموجودة هناك، تربك إيران وحزب الله مواطني لبنان على الجبهة مع إسرائيل أيضا".

وشدد بالقول :"يجب على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل المسؤولية عما يجري في ساحتهما الخلفية ... فدولة إسرائيل لن تقبل بإطلاق النار باتجاه أراضيها".

نفتالي بينيت إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي إيران

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