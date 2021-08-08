حرائق الغابات تهدد موقع بحث نووي في روسيا

موسكو- (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الأحد إن امتداد حرائق الغابات في روسيا يهدد موقع بحث نووي في مدينة سارفو، مما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

وقال مسؤولو المدينة إنه كان من الضروري تعزيز مستوى الخطر لأن الحرائق بالقرب من نيجني نوفجورود تتوسع. وأضافوا أن تغير الوضع يجعل من السهل حشد قوات إطفاء إضافية.

ولكن هذا الحريق مجرد واحد فقط من الحرائق التي تحاول القوات في روسيا حاليا إخمادها.

وتعد منطقة ساخا في سيبيريا، شمال شرق البلاد، الأكثر تضررا. فقد احترقت عشرات المنازل وجرى إجلاء السكان.

من ناحية أخرى، أظهرت الصور التلفزيونية سماء مدينتي اركوتسك وكراسنويارسك وهي يغطيها الدخان.

وقالت السلطات إن هناك نحو 5ر3 مليون هيكتار تحترق في أنحاء البلاد، وهو ما يساوى مساحة صربيا ومونتنجرو سويا. وتحدث خبراء الارصاد ومنظمة جرين بيس عن حدوث أسوأ حرائق غابات في تاريخ روسيا.

ومن ناحية أخرى، تتعامل طواقم الاغاثة في منطقة امور، التي تتاخم الصين، مع الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة. وقد غمرت المياه نحو 80 كيلومترا من الشوارع وستة جسور، كما تقطت السبل بـ 24 منطقة بسبب فيض نهر امور، وفقا لما قاله وزير النقل الاقليمي الكسندر سيلينين.