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الخارجية الألمانية: الوضع الأمني في أفغانستان يتدهور على نحو متزايد

01:57 م الأحد 08 أغسطس 2021
الخارجية الألمانية: الوضع الأمني في أفغانستان يتدهور على نحو متزايد

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين- (د.ب.أ):

أشارت الخارجية الألمانية إلى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان على نحو متزايد.

وفي أعقاب سيطرة حركة طالبان على مدينة قندوز عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، قال متحدث باسم الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن الموقف يتطور بسرعة.

وأضاف المتحدث أن الوزارة كانت قد حَدَّثَتْ في الماضي ما يعرف باسم تقرير حالة اللجوء مشيرا إلى أنه يجري حاليا التحضير لتحديث هذا التقرير في الوقت الراهن وذلك نظرا للتطورات الحالية.

كانت الحركة الإسلامية المسلحة استولت اليوم على المدينة الواقعة شمالي أفغانستان ويقطنها نحو 370 ألف نسمة.

وكان الجيش الألماني يملك قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدينة قندوز.

يذكر أن تقرير حالة اللجوء يساعد السلطات الألمانية في البت في إجراءات اللجوء والترحيل.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت مؤخرا استبعاد وقف الترحيل بوجه عام بالنسبة للأشخاص المنحدرين من أفغانستان.

ويشير التقرير الحالي عن حالة اللجوء بالنسبة للأفغان إلى أن هناك مجموعات معينة معرضة للخطر بصورة أكبر بسبب تقدم حركة طالبان على الأرض لكن لا يوجد خطر عام على العائدين.

ويعكس التقرير الوضع في مايو الماضي أي قبل وقت قصير من انسحاب القوات الأجنبية.

وغادر آخر الجنود الألمان أفغانستان في الوقت الراهن.

الخارجية الألمانية أفغانستان حركة طالبان مدينة قندوز

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