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السودان ينفي الاتهامات الإثيوبية بالتدخل في نزاع تيجراي

12:44 م الأحد 08 أغسطس 2021
السودان ينفي الاتهامات الإثيوبية بالتدخل في نزاع تيجراي

السودان

وكالات:

رصدت وزارة الخارجية السودانية التصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين إثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم في إقليم تيجراي، بدواعي عدم الحياد واحتلاله لأراض أثيوبية، حسبما نقلت وكالة الانباء السودانية (سونا).

وقالت الخارجية في بيان لها إننا ازاء هذه التصريحات الغريبة نقول إن الإيحاء بلعب السودان دورا في النزاع ادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه اثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الأثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها.

ولفتت الخارجية إلى أن اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تيجراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الاقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الاوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات، مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في إطار رئاسته تهدف إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا.

السودان تصريحات أثيوبية نزاع تيجراي وزارة الخارجية الحكومة الأثيوبية

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