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أمريكا تطالب بشن غارات جوية في أفغانستان للدفاع عن حلفائها

12:17 م الأحد 08 أغسطس 2021
أمريكا تطالب بشن غارات جوية في أفغانستان للدفاع عن حلفائها

طائرات عسكرية امريكية

نيويورك- (د ب أ):

قصفت طائرات عسكرية أمريكية أهدافا برية في أفغانستان، في مسعى لحماية الحلفاء، طبقا للقيادة المركزية الأمريكية، فيما تحرز حركة طالبان تقدما سريعا، بعد الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) من أفغانستان.

وذكرت نيكول فيرارا، الميجور بسلاح الجو الأمريكي،والمتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية أن "القوات الأمريكية نفذت العديد من الغارات الجوية، دفاعا عن شركائنا الأفغان في الأيام الأخيرة"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ورفضت الكشف عن تفاصيل محددة حول الطائرات المشاركة في الغارات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أمس السبت أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمر أن تستهدف قاذفات القنابل طراز "بي-52" وطائرات حربية طراز "إيه سي-130 سبكتر" المقاتلين الأعداء، الذين يتقدمون باتجاه قندهار ومدن أخرى.

وأحال متحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم طالبان، قاري يوسف أحمدي في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الأحد إن طالبان ستنتقم من الغارات الجوية الأمريكية "بكل ما أوتيت من قوة" مضيفا أن أمريكا استهدفت بنية تحتية مدنية مثل المستشفيات والمدارس بإقليم هلمند جنوب البلاد.

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