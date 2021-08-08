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حرائق الغابات تهدد الزراعة والمحميات الطبيعية في إيطاليا

12:07 م الأحد 08 أغسطس 2021
حرائق الغابات تهدد الزراعة والمحميات الطبيعية في إيطاليا

حرائق الغابات

روما- (د ب ا):

يتزايد تهديد حرائق الغابات لقطاع الزراعة والمحميات الطبيعية في جنوب إيطاليا.

وحذرت رابطة الزراعة اليوم الأحد من حجم الدمار الذي تسببه موجة الجفاف الحالية على قطاع الزراعة، وخاصة في الجزء الجنوبي من البلاد.

وقد تراجعت مساحات القمح بنسبة 10%، في حين توقع الخبراء تراجع إنتاج عدة فواكة مثل الخوخ و التوت بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات، مقارنة بالعام العادي.

وأرجعت الرابطة هذه التغيرات في الطقس إلى تداعيات التغير المناخي.

وقد تضررت محميات طبيعية مثل متنزه اسبرومونتي الوطني في كالامبريا بجنوب إيطاليا وباركو ديلا مادوني شرق العاصمة الصقلية باليرمو. وتعتبر الأضرار بالغة للغاية.

وقال جيامبيرو ساموري، رئيس اتحاد المنتزهات والمحميات الطبيعية" إن المحميات الطبيعية أصبحت مجددا في قبضة الحرائق المدمرة".

وطالب الاتحاد بوضع خطة لتحسين المراقبة ونظام الحماية من الحرائق في بيان صدر أمس السبت.

حرائق الغابات إيطاليا المحميات الطبيعية الزراعة

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