صحيفة إماراتية: المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس تُحتِّم التضامن التام من قيادة الإمارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس تُحتِّم التضامن التام من قيادة الإمارات مع الشعب التونسي، والتطلّع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان (استقرار تونس) - أن رسالة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، حرصت على مسألتين، الأولى الوقوف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، والثانية التشديد على أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعدّ أمراً سيادياً.

وكان الرئيس التونسي استقبل - بقصر قرطاج أمس - أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، حيث نقل قرقاش رسالة خطية إلى قيس سعيد بعث بها الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

وأشارت الصحيفة إلى أن تونس تمضي - بثبات يوماً بعد يوم - في مواجهة التحديات الداخلية والاقتصادية والصحية ملتزمة بالمسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، لافتة إلى أنها تحتاج الوقوف إلى جانبها ومساندتها من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات وتحصين الاستقرار.

وأضافت أن الرئيس التونسي عازم على تحقيق المطالب الشعبية، ومستمر في إعداد هادئ لخريطة طريق المرحلة المقبلة، بدعم متزايد من جميع الدول التي تريد الخير للجمهورية التونسية وشعبها، لحل كل الأزمات والمضي قدماً في طريق الاستقرار والتنمية والإعمار.