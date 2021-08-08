مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

رام الله - أ ش أ:

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وقالت مصادر محلية إن الاقتحام تم تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية وإن عشرات المستوطنين أدوا صلوات تلمودية في المكان.

وتسمح إسرائيل للمستوطنين بدخول المسجد عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما يمثل استفزازًا لمشاعر الفلسطينيين ويتسبب في اندلاع مواجهات متكررة مع الشرطة الإسرائيلية.