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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

08:32 ص الأحد 08 أغسطس 2021
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ:
اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وقالت مصادر محلية إن الاقتحام تم تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية وإن عشرات المستوطنين أدوا صلوات تلمودية في المكان.
وتسمح إسرائيل للمستوطنين بدخول المسجد عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما يمثل استفزازًا لمشاعر الفلسطينيين ويتسبب في اندلاع مواجهات متكررة مع الشرطة الإسرائيلية.

هذا المحتوى من

Asha
المسجد الأقصى باب المغاربة جولات استفزازية القوات الإسرائيلية

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