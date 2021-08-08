الهند تسجل 39 ألفا و 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 39 ألفا و 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليونا و 934 ألفا و 455 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 491 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 427 ألفا و 862 حالة.