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الهند تسجل 39 ألفا و 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:28 ص الأحد 08 أغسطس 2021
الهند تسجل 39 ألفا و 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 39 ألفا و 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليونا و 934 ألفا و 455 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 491 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 427 ألفا و 862 حالة.

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