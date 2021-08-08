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اليابان تدرس إعطاء جرعة ثالثة معززة ضد كورونا العام المقبل

06:55 ص الأحد 08 أغسطس 2021
اليابان تدرس إعطاء جرعة ثالثة معززة ضد كورونا العام المقبل

لقاح كورونا

طوكيو - أ ش أ:
تدرس الياباني ما إذا كان ينبغي لها أن تعطي جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا العام المقبل.
ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن مسئولين - لم تسمهم - قولهم إنه بدافع من احتمال تضاؤل ​​فعالية اللقاح بمرور الوقت والحاجة إلى التعامل مع سلالات الفيروس شديدة العدوى، ستواصل الحكومة الدراسة أثناء محاولة تأمين إمدادات لا تقل عن 200 مليون جرعة العام المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستصل إلى قرار بشأن هذه المسألة بعد الأخذ في الاعتبار عدد الاصابات بالفيروس وكيف تتعامل الحكومات الأخرى مع الجرعات المعززة المضادة لكورونا.

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لقاح كورونا اليابان إعطاء جرعة ثالثة فيروس كورونا

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