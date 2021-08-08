Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية خلال 3 أشهر

06:51 ص الأحد 08 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية خلال 3 أشهر

خنازير

سول - (د ب أ):
أكدت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد حدوث حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية، وهي أول حالة من هذا المرض الفتاك الذي يصيب الحيوانات منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

وذكرت الوزارة أن الخنازير في مزرعة بمقاطعة جانج وون أصيبت بالمرض القاتل الذي يصب الحيوانات، مما دفع السلطات إلى إعدام الحيوانات بالمزرعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأصدرت السلطات الكورية حظرا بمنع الانتقال على منشآت الثروة الحيوانية في مقاطعة جانجوون ومقاطعة كيونج جي لمدة 48 ساعة.

ودعا رئيس الوزراء كيم بو كيوم السلطات الصحية إلى بذل أقصى الجهود لاحتواء انتشار المرض بسرعة.

حمى الخنازير الأفريقية كوريا الجنوبية مقاطعة جانج وون وزارة الزراعة

الخبر التالى:

اليابان تدرس إعطاء جرعة ثالثة معززة ضد كورونا العام المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كورونا في 24 ساعة| سبب وفاة دلال عبد العزيز وتحذير من الصحة.. واستئناف طلبات العمرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا