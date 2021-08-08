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عدد سكان العالم يبلغ 7 مليارات و880 مليون نسمة.. ويتجاوز 8 مليارات في 2023

06:47 ص الأحد 08 أغسطس 2021
عدد سكان العالم يبلغ 7 مليارات و880 مليون نسمة.. ويتجاوز 8 مليارات في 2023

أرشيفية

نيويورك - أ ش أ:
كشف موقع (وورلد ميترز) العالمي للاحصاءات أنه يعتقد أن عدد سكان العالم سيتجاوز 8 مليارات نسمة في عام 2023.
وبلغ عدد سكان العالم - حتى اليوم - أكثر من 7 مليارات و880 مليون نسمة ومستمر في الزيادة، فيما بلغ المواليد - منذ بداية العام حتى الآن - أكثر من 84 مليون طفل، والوفيات أكثر من 35 مليون وفاة.
وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارت نسمة في عام 2037 و10 مليارات في 2055.
وكان عدد سكان العالم قد تجاوز عتبة السبعة مليارات نسمة في 31 أكتوبر 2011.
ولفت الموقع إلى أن عدد سكان العالم كان قد تضاعف خلال 40 عاما من 3 مليارات عام 1959 إلى 6 مليارات عام 1999.
وأوضح الموقع أن معدل زيادة السكان على مستوى العالم تراجع في الوقت الحالي، كما أنه مستمر في التراجع؛ حيث أنه سيصل إلى 0.5 % في عام 2050 و 0.03 في عام 2100، موضحا إلى أنه كان قد وصل إلى قمة معدل الزيادة في ستينيات القرن الماضي بمعدل 2.09 %.

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سكان العالم موقع وورلد ميترز زيادة المواليد حالات وفيات

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