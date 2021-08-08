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كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

03:28 ص الأحد 08 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 210 آلاف و956 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2121.

وتعافى من المرض 1214 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 185 الفا و 5 حالات.

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