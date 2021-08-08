أمريكا تدين هجمات حزب الله الصاروخية على إسرائيل

واشنطن - (د ب أ):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم السبت الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله اللبناني على إسرائيل.

وجاء في بيان للمتحدّث باسم الوزارة نيد برايس- على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية " تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هجمات حزب الله الصاروخية على إسرائيل".

وذكر البيان "أن هذا العنف يعرّض الإسرائيليين واللبنانيين كليهما للخطر ويهدّد استقرار لبنان وسيادته".

وتابع "تواصل الولايات المتحدة اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، وكذلك مع القوات المسلحة اللبنانية، وندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع تكرار مثل هذه الهجمات وإحكام سيطرتها على المنطقة".

وأضاف البيان "كما نحث الحكومة اللبنانية على تسهيل الوصول الكامل لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وإننا نشجّع بقوة كل الجهود المبذولة للحفاظ على الهدوء".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيان في وقت سابق السبت عن قيام مجموعات في المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الخميس على جنوب لبنان.

وردت إسرائيل بقصف مدفعي طال عددا من البلدات جنوب لبنان.