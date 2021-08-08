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مقتل 5 أطفال في حريق داخل سكن في إلينوي الأمريكية

12:45 ص الأحد 08 أغسطس 2021
مقتل 5 أطفال في حريق داخل سكن في إلينوي الأمريكية

أرشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)
لقي 5 أطفال مصرعهم بعد اندلاع حريق داخل شقتهم في منطقة "إيست سانت لويس" بولاية إلينوي الأمريكية.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية السبت، أن السلطات الأمريكية عثرت على طفلين متوفيين بالفعل حين دخولها الشقة و3 آخرين كان قد فقدوا الوعي قبل مجيئهم.
وأضافت أن اثنين من الأطفال هؤلاء جرى الإعلان عن وفاتهم بمجرد نقلهم إلى الخارج، والثالث توفي في المستشفى، مشيرة إلى أن أعمارهم الضحايا تترواح ما بين عامين وتسعة.

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