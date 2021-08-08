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بلومبرج: إعطاء أكثر من 4.41 مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

12:41 ص الأحد 08 أغسطس 2021
بلومبرج: إعطاء أكثر من 4.41 مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ)

تجري حاليًا أكبر حملة تطعيم في التاريخ. وتم إعطاء أكثر من 41ر4 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 180 دولة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء. وكان أحدث معدل يقارب 42.6 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 351 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 712 ألفا و 389 جرعة في اليوم.

وتم إعطاء أكثر من 4.41 مليار جرعة على مستوى العالم، بما يكفي لتحصين 28.7% من سكان العالم بشكل كامل.

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