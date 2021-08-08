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التشيك ترسل 15 طائرة إطفاء لحرائق الغابات في اليونان

12:34 ص الأحد 08 أغسطس 2021
التشيك ترسل 15 طائرة إطفاء لحرائق الغابات في اليونان

أرشيفية

التشيك - (أ ش أ)

أعلنت التشيك السبت، إرسال 15 طائرة إطفاء للحرائق على متنها 36 فردا من رجال الإنقاذ إلى اليونان، وذلك للمساهمة في إطفاء الحرائق التي اجتاحت جنوب أوروبا على مدار الأيام الماضية.
وذكر راديو براغ الدولي أنه تم إرسال أسطول الطائرات بالتنسيق بين وزير الداخلية التشيكي جان هامسيك ووزير الخارجية جاكوب كولهانك،وكانت حرائق الغابات التي اجتاحت اليونان أدت إلى مقتل شخصين بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا، فضلاً عن فرار الآلاف من منازلهم.
يذكر أن التشيك أرسلت الأسبوع الماضي مساعدات إغاثية مماثلة لألبانيا التي تعاني من حرائق الغابات.

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