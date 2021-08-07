Masrawy logo white

البرهان يؤكد رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع سويسرا

10:47 م السبت 07 أغسطس 2021
البرهان يؤكد رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع سويسرا

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع سويسرا.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم السبت، برقية تهنئة لرئيس الإتحاد السويسري غي بارميلين، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لسويسرا وشعبها، مزيدا من التطور والازدهار.

وأكد البرهان رغبة السودان للعمل على تقوية روابط الصداقة وعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.

هذا المحتوى من

عبد الفتاح البرهان الخرطوم السودان سويسرا

الخبر التالى:

إصابات كورونا تعاود الارتفاع في أمريكا رغم تصاعد حملة التطعيم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| "حبيبة الكُل وصاحبة الواجب".. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا