البرهان يؤكد رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع سويسرا

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع سويسرا.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم السبت، برقية تهنئة لرئيس الإتحاد السويسري غي بارميلين، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لسويسرا وشعبها، مزيدا من التطور والازدهار.

وأكد البرهان رغبة السودان للعمل على تقوية روابط الصداقة وعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.