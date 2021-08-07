السعودية: تعيين الخليفي رئيساً لهيئة المنافسة وإعفاء الجاسر مستشار مجلس الوزراء

الرياض - (أ ش أ):

أصدر العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودى أصدر أمرا ملكيا آخر بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.