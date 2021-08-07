عمليات بغداد: القبض على 18 متهما وإحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة

بغدد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، القبض على 18 متهما وإحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة.

وقالت الخلية - في بيان تلقته وكالة الأنباء(واع) - إن"الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، والجريمة المنظمة، وتمكنت قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد نصب كمين محكم في منطقة (العريفية) وهو مطلوب إلى محكمة تحقيق ديالى".

وأضاف البيان أن "قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية وبناء على معلومات استخبارتية تمكنت أيضا من القبض على 3 متهمين كانوا يرومون إحراق محطة كهربائية متنقلة بعد نصب كمين لهم في منطقة العبيدي شرقي بغداد، موضحة أن قطعات اللواءين (42-44) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من إلقاء القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع الرصافة".

وتابع البيان أن" قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت أيضا من إلقاء القبض على 4 متهمين بتهم ترويج وتعاطي المخدرات، وضبط أسلحة وأعتدة متوسطة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع مسؤولياتها في جانبي الكرخ والرصافة، مشيرا الى أن دوريات نجدة اليرموك تمكنت من القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا، بعد استدراجه في منطقة المنصور، فضلا عن القبض على آخر بترويج المخدرات، وضبط بحوزته (400) حبة مخدرة في منطقة (الرشاد)".