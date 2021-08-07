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العراق ينفي وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة

08:17 م السبت 07 أغسطس 2021
العراق ينفي وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت وجود معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية خارج سلطة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله إنه "بالتاكيد لا توجد معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة"، مؤكدا أن الدولة هي من يسيطر على سماء البلاد، لافتا الى أنه لا يمكن لأي طائرة التحليق إلا بموافقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بعمل كبير في عموم المناطق الصحراوية، موضحا أن قاعدة (عين الأسد) تحتوي على أسراب مقاتلة من الطائرات العراقية تجوب الصحراء، نافيا وجود أي معسكر خاص بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة.

ووصل وفد أمني رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري - في وقت سابق - إلى محافظة الأنبار؛ لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.

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الطائرات المسيرة العراق معسكرات الطائرات

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