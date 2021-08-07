"صنعت التاريخ".. سفارة واشنطن تهنئ فريال أشرف بعد فوزها بالذهبية في أولمبياد طوكيو

وكالات:

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، لاعبة الكاراتية، فريال أشرف، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان، اليوم السبت إن "فريال أشرف صنعت التاريخ بفوزها بأول ميدالية ذهب لمصر في أوليمبياد 2020! وهي أول امرأة تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ مصر! مبروك".