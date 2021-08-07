ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب تونس وشعبها

باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن فرنسا تقف إلى جانب تونس وشعبها في هذه اللحظة الحاسمة، في وقت تعهد فيه الرئيس قيس سعيد بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة في أقرب وقت.

ونقل بيان صادر عن قصر الإليزيه عن الرئيس الفرنسي قوله إثر مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إن فرنسا تقف إلى جانب تونس والشعب التونسي من أجل سيادتها وحريتها.

وأعلن ماكرون "رغبته في أن تتمكن تونس بسرعة من الاستجابة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "تونس يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات".

من جهته، أكد الرئيس سعيد التزامه بالاستجابة للأولويات العاجلة، وقال إنه سيعرض بسرعة خارطة طريق للفترة المقبلة وإنه سيواصل إعلاء الشرعية الشعبية.

وبدأ الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ إعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، بعدة إقالات في أجهزة الدولة وعين وزراء جددا ولكنه لم يعين بعد رئيس وزراء ولم يعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة.

وتعهد الرئيس التونسي الذي استند إلى المادة 80 من الدستور لتجميد اختصاصات البرلمان بدعوى وجود خطر داهم على الدولة، باحترام الدستور والحريات والحقوق وضمان استمرارية الدولة.