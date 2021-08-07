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تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية غزيرة في شمالي إيطاليا

05:39 م السبت 07 أغسطس 2021
تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية غزيرة في شمالي إيطاليا

عواصف وأمطار رعدية

روما - (د ب أ)

حذرت السلطات في إقليم جنوب التيرول شمالي إيطاليا من أمطار رعدية غزيرة على طول سلسلة جبال الألب الرئيسية.

وأعلنت إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي اليوم السبت أن التحذير يسري مساء السبت ويمتد إلى الليلة المقبلة.

وأضافت الإدارة أن منطقة برينر والعديد من الوديان ومناطق أخرى ستتأثر بهذه العواصف، مضيفة أن هناك خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وصخرية .

ودعت السلطات إلى "توخي الحذر الشديد".

كانت قوات الإنقاذ في جنوب التيرول أبلغت بالفعل عن حدوث انزلاقات طينية شمالي مدينة بولزانو وذكرت أن كتل الطين فصلت المنازل والأفنية مساء أمس الجمعة.

أظهرت الصور الملتقطة الشوارع وهي غارقة في المياه، ولم ترد أنباء عن إصابة أحد من السكان.

الأمطار إيطاليا روما عواصف رعد

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