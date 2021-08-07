تركيا تكافح حرائق غابات "استثنائية" في 6 جبهات



أنقرة - (د ب أ)

ذكر وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، أن أكثر من خمسة آلاف فرد، مدعومين جويا وبريا، يكافحون أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد على مدى أكثر من عقد اليوم السبت.

يحاول رجال الإطفاء، بالإضافة إلى فرق من ست دول على الأقل بينها إسبانيا وروسيا، السيطرة على حرائق الغابات منذ أحد عشر يوما في ظل ما وصفه الوزير بأنها "ظروف جوية استثنائية" ،مشيرا إلى درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح.

وقال باكدميرلي للصحفيين في موغلا إنه جرى إخماد ستة حرائق من 12 حريقًا على مدار الليل بينما مازالت ستة أخرى مشتعلة بالقرب من المدينتين الساحليتين موغلا وأيدين.

وقال: "نحن نواجه كارثة سوف يذكرها التاريخ"، مضيفًا أن البلاد شهدت 16 حريقًا هائلاً حتى الآن العام الجاري مقارنة بأربعة فقط في 2020.

وقال الوزير: "أوجه الشكر لفرقنا لجهودها البطولية وللمخاطرة بحياتهم بدون راحة".

وأفادت البيانات الرسمية بأن البلاد كافحت ما إجمالية 225 حريق غابات عبر 47 مدينة وولاية منذ 28 يوليو.

وفي خلال الليل، انتشرت الحرائق في كويجيغيز بموغلا وفي مقاطعات ميلاس بينما صدرت أمر لسكان ثلاث ضواحي بالإجلاء، بحسب ما قالته السلطات المحلية اليوم السبت.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في تغريدة مساء أمس إنه جرى إرسال ما إجمالية 5250 طاقم إطفاء إلى مناطق الكوارث مدعومين بأكثر من 80 مروحية وطائرات إطفاء وطائرات مسيرة وألف شاحنة ومركبة.

ولقي ثمانية أشخاص على الأٌقل حتفهم ودمرت الحرائق مئة ألف هكتار من الغابات والحقول، بحسب تقديرات.