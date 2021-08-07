استمرار حرائق الغابات في تركيا لليوم الـ11 على التوالي

موغلا (تركيا)- (د ب أ):

يكافح أكثر من 5 آلاف فرد مدعومين جويا وبريا ، في غرب تركيا أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد على مدى أكثر من عقد اليوم السبت ، فيما مازال 13 حريقا مشتعلا خارج عن السيطرة.

ومازالت البلاد تكافح حرائق الغابات لليوم الحادي عشر على التوالي وسط درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وذكر وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في وقت متأخر من أمس الجمعة عبر تويتر أنه كانت هناك حرائق في أربع مدن عبر منطقة بحر أيجة وحريق في منطقة البحر الأسود.

وأضاف الوزير أن البلاد كافحت ما إجماليه 222 حريق غابات عبر 47 مدينة وولاية منذ 28 يوليو.

ومازالت الحرائق مستعرة خصوصا على طول المدينتين الساحليتين موغلا وأيدين.

وفي خلال الليل ، انتشرت الحرائق في كويجيغيز بموغلا وفي مقاطعات ميلاس بينما صدرت أمر لسكان 4 ضواحي بالإجلاء، بحسب ما قالته السلطات المحلية، السبت.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في تغريدة مساء أمس، إنه جرى إرسال ما إجماليه 5250 طاقم إطفاء إلى مناطق الكوارث مدعومين بأكثر من 80 مروحية وطائرات إطفاء وطائرات مسيرة وألف شاحنة ومركبة.

ولقي 8 أشخاص على الأٌقل حتفهم ودمرت الحرائق مئة ألف هكتار من الغابات والحقول، بحسب تقديرات.