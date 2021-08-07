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إردوغان يلتقي رئيس وزراء ليبيا في إسطنبول

11:47 ص السبت 07 أغسطس 2021
إردوغان يلتقي رئيس وزراء ليبيا في إسطنبول

رجب طيب أردوغان

اسطنبول- (د ب ا):

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر اليوم السبت، رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، في إسطنبول.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أوردته وكالة "الأناضول".

وسوف يعقد الجانبان لقاء ثنائيا، قبل أن ينضم إليهما وفدا البلدين في الاجتماع، بحسب البيان.

كان الدبيبة زار على رأس وفد كبير تركيا في أبريل الماضي.

وجاءت زيارة الدبيبة عقب زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تركيا في مارس الماضي.

وفي نوفمبر عام 2019،وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية آنذاك على مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية.

إردوغان رئيس وزراء ليبيا إسطنبول عبدالحميد الدبيبة

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