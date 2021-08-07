اليابان: القبض على مشتبه به في عملية طعن داخل قطار بطوكيو

طوكيو- أ ش أ:

ألقت الشرطة اليابانية، القبض على رجل قام بطعن 10 ركاب كانوا على متن قطار في العاصمة طوكيو.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، السبت، أن المشتبه به (36 عاما) ويدعى سوشيما يوسوكي، بدأ التلويح بسكين على متن قطار تابع لإحدى شركات السكك الحديدية في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وجاء الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة وأصيب خلاله 10 أشخاص، على الرغم من التدابير الأمنية المشددة التي تتخذها السلطات في محيط المحطات والأماكن الرئيسية لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، وأفادت تقارير بأن المشتبه به قال للشرطة إنه أراد أن يقتل سيدة تبدو سعيدة.

من جهتهما، قالت الشرطة وإدارة إطفاء طوكيو، إن سيدة واحدة في العشرينات من عمرها تعاني من إصابات خطيرة في الظهر ومناطق أخرى، مضيفين أن جميع الجرحى في وعيهم.

واحتجز الرجل بعد دخوله محل بقالة على بعد 5 كيلومترات من المحطة، فيما تحقق الشرطة في دوافعه بعد اعتقاله صباح اليوم؟