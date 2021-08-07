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روسيا تنفي تقويضها حملات التلقيح ضد كورونا ببعض الدول: "افتراء"

11:14 ص السبت 07 أغسطس 2021
روسيا تنفي تقويضها حملات التلقيح ضد كورونا ببعض الدول: "افتراء"

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف

موسكو- أ ش أ:

نفى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية ضد روسيا بشأن قيام موسكو بمحاولات لتقويض حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في عدد من الدول، مؤكدا أنها اتهامات "لا أساس لها".

وقال أنطونوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، السبت، "إن التقارير التي أفادتها وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الشأن يمكن تفسيرها بأنها مشاعر معادية للروس في المجتمع الأمريكي".

وأضاف أن "هذه التقارير تعد افتراءً لا علاقة له بالواقع".

وأكد أن روسيا طالما كانت تدعم تطوير التعاون الدولي على نطاق واسع في مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن بذل الجهود المشتركة ضروري في ظل ظروف الوباء من أجل توسيع نطاق التحصين ضد الفيروس، مؤكدًا أن روسيا مستعدة لتحقيق مثل هذا التعاون مع جميع الشركاء بما فيها الولايات المتحدة.

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